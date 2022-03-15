Автомобиль не уступил дорогу: двое детей оказались в больнице

14.03 в 07:26 центр тревоги получил сообщение об аварии на перекрестке улиц Раэ и Садама в Палдиски, где легковой автомобиль Volkswagen Passat под управлением 30-летнего мужчины не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Volvo S40 под управлением 43-летнего мужчины.

Находившиеся в Volkswagen 7-летний мальчик и 6-летняя девочка были доставлены в Таллиннскую детскую больницу.

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