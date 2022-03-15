В Мустамяэ произошла авария с участием пяти автомобилей(1)
Вчера в столичном районе Мустамяэ произошла цепная авария с участием пяти автомобилей.
14.03. в 08:13 в центр тревоги поступило сообщение об аварии возле Таммсааре теэ, 85 в Таллинне, где 38-летний мужчина на легковом автомобиле Saab 9-5 врезался сзади в легковой автомобиль Dacia Logan под управлением 46-летнего мужчины. От полученного удара Dacia врезался в стоявший перед ним легковой автомобиль Opel Astra и далее в результате этого столкновения в стоявший впереди в первом ряду автомобиль Škoda Kodiaq. Opel Astra в свою очередь врезалась в стоявший впереди автомобиль Renault Captur.
Водитель и пассажир Saab (31-летний мужчина), а также водитель Dacia были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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