В Мустамяэ произошла авария с участием пяти автомобилей

14.03. в 08:13 в центр тревоги поступило сообщение об аварии возле Таммсааре теэ, 85 в Таллинне, где 38-летний мужчина на легковом автомобиле Saab 9-5 врезался сзади в легковой автомобиль Dacia Logan под управлением 46-летнего мужчины. От полученного удара Dacia врезался в стоявший перед ним легковой автомобиль Opel Astra и далее в результате этого столкновения в стоявший впереди в первом ряду автомобиль Škoda Kodiaq. Opel Astra в свою очередь врезалась в стоявший впереди автомобиль Renault Captur.