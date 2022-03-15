Департамент здоровья: в больницах 611 зараженных коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 15 марта в больнице находятся 611 зараженных коронавирусом пациента. Из них 247 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 156, или 63,2%, не вакцинированы и 91, или 36,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,5 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 5,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 76 новых историй болезни, из которых в 27 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 24 симптоматических пациентов с COVID-19 в день. Умерло восемь зараженных коронавирусом: 66-летняя женщина, 71-летний мужчина, 72-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина, 89-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 381 результат теста, из которых 2 706 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 140 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 164 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 595 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 89. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 438 251 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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