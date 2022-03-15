Возвращение ядерной угрозы: какие способы защититься есть у Запада

США, с другой стороны, полагаются на более широкое сдерживание, включающее в себя также использование ядерного оружия с пониженной взрывной мощностью. Идея заключается в том, что американские эксперты по военному планированию, по крайней мере, теоретически, рассматривают возможность "ограниченной ядерной войны".

Ядерные державы НАТО придерживаются различных концепций сдерживания. Франция и Великобритания полагаются на так называемое минимальное сдерживание. Они не исходят из того, что ядерный обмен ударами будет длиться несколько дней. Им достаточно возможности принять ответные меры или остановить противника "последним предупредительным ударом".

Осуществить такой ответ могли бы три ядерные державы НАТО: США, Великобритания и Франция. Все эти государства обладают стратегическим ядерным оружием, которое, помимо прочего, может быть запущено с атомных подводных лодок, и это дает возможность осуществить контратаку при любом мыслимом сценарии.

Даже несмотря на разговоры о "ядерном зонтике" США, ядерную атаку на Европу невозможно предотвратить военным путем. Основу идеи "зонтика", составляет, скорее, предположение о том, что противник не решится нанести по странам НАТО ядерный удар, опасаясь ответной реакции.

Располагая более 6300 боеголовками, Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире. Среди стран НАТО первое место по числу ядерных боеголовок приходится на США — их в стране около 5800. У Франции, по некоторым данным, почти 300 боеголовок, у Великобритании — около 215. Точные цифры неизвестны — большинство информации о своих ядерных программах государства не разглашают.

Когда в первые дни войны в Украине президент России Владимир Путин перевел российские ядерные силы "в особый режим боевой готовности", Европа напряглась. За предупреждением Западу последовал второй шаг: в начале марта Россия начала военные маневры с использованием российских подводных лодок с ядерным оружием и мобильных ракетных установок. Угрожает ли Путин своим противникам на Западе ядерным ударом?

С юридической точки зрения следует отметить, что практически любое применение ядерного оружия с его массовым воздействием на гражданское население будет нарушением международного гуманитарного права. Чисто теоретически возможным исключением может стать ограниченная ядерная атака на военный корабль в открытом море.

Какую роль в ядерном сдерживании играет Германия

Германия участвует в ядерном сдерживании в Европе с помощью истребителей "Торнадо" немецких ВВС, размещенных на военной базе в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В экстренной ситуации немецкие самолеты должны доставить американское ядерное оружие к цели. Как минимум раз в год пилоты бундесвера тренируются сбрасывать муляжи американских ядерных бомб.

Помимо Германии в так называемом совместном использовании ядерного оружия НАТО участвуют также Нидерланды, Бельгия и Италия. По имеющимся данным, в настоящее время в Европе хранится от 100 до 150 гравитационных бомб, сертифицированных для военных самолетов и считающихся сравнительно неточным оружием.

"Бомбы — это пережиток ушедших времен, их военное значение сейчас минимально", — говорит Петер Рудольф (Peter Rudolf), политолог из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) и эксперт по вопросам ядерного сдерживания. К тому же для того, чтобы их можно было использовать, необходимо сначала уничтожить противовоздушную оборону противника, что представляется возможным лишь в случае большой войны.

Как в ФРГ относятся к совместному использованию ядерных технологий

Хотя в правящей немецкой коалиции есть много критиков совместного использования ядерного оружия, для канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) вклад Германии в ядерное сдерживание не подлежит обсуждению. Сразу же после вторжения российских войск в Украину Шольц озвучил перспективу покупки у США истребителей F-35 для замены устаревших "Торнадо", которые вскоре должны быть выведены из эксплуатации.