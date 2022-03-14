ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (19-й день). На Первом российском канале появляется плакат "Нет войне", Россия просит помощи у Китая
Редактор одной из служб программы "Время" Марина Овсянникова ворвалась в студию и продемонстрировала плакат с надписями "No War" и "Вам здесь врут" в прямом эфире главной новостной программы России. Перед своим протестом Марина записала видеообращение, в котором возложила ответственность за войну в Украине на президента РФ Владимира Путина.
В России полностью заблокировали Instagram. На этом фоне российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» сообщают о росте аудитории. О возвращении Instagram и Facebook в Россию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразился так: «пока это вряд ли возможно».
Россия и Украина продолжили переговоры. На этот раз 4-й раунд прошел по видеосвязи. По итогам переговоров стороны не делали каких бы то ни было заявляний и взяли «техническую паузу» до вторника 15 марта.
Пентагон: российское наступление застопорилось почти везде
В Пентагоне прошел анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Американцы констатируют, что российское наступление застопорилось почти по всем направлениям. В нескольких случаях российские войска остановились сознательно для перегруппировки, но в большинстве случаев это результат сопротивления украинцев. Это относится и к наступлению на Киев с северо-запада со стороны Гостомеля.
Представитель военного ведомства не стал подтверждать сообщения о готовности Китая оказать России материальную помощь, но отметил, что если это случится, Китай ждут "последствия". Какие именно - он уточнять не стал.
Американский философ Фрэнсис Фукуяма предсказал крах Владимира Путина: "Россия неминуемо проиграет в этой войне, так как Путин принимал все решения, основываясь на далеких от реальности данных. Поражение России, скорее, будет внезапным и катастрофическим, нежели станет результатом войны на износ. Настанет момент, когда армию не получится снабжать, но и отозвать ее Путин тоже не сможет", - написал он.
Один из лидеров российской оппозиции Леонид Волков дал интервью RusDelfi. "Война ведется на трех фронтах. Первый фронт — военные действия. Вооруженные силы Украины дают отпор агрессору. Второй фронт — экономический. Страны Запада, наконец-то, смогли выступить единым блоком и ответили очень жесткими санкциями. Смогли создать серьезное напряжение для российской экономики. Третий фронт — информационный. Битва за умы россиян. Вот это три антипутинских фронта. Я верю, что единым ударом по трем направлениям его можно победить.
Путин поставил перед фактом свое окружение, он сделал миллиардеров — изгоями. Он тащит за собой позор, делая олигархов военными преступниками. Возможно, они попробуют изменить ситуацию в стране", - сказал он.
Руководство ВСУ ожидает в скором времени попытку высадки десанта в Одессе. Черноморский порт готовится к отражению вражеской атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский посвятил свою сегодняшнюю речь экономике. "Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас сегодня. И мы должны отбиться также и от этого. Сохранить нашу экономику, сохранить наших людей. Поэтому правительство получило четкое поручение - вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все сложности, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут. На время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель", - сказал он.
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