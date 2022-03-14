ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (19-й день). На Первом российском канале появляется плакат "Нет войне", Россия просит помощи у Китая

Редактор одной из служб программы "Время" Марина Овсянникова ворвалась в студию и продемонстрировала плакат с надписями "No War" и "Вам здесь врут" в прямом эфире главной новостной программы России. Перед своим протестом Марина записала видеообращение, в котором возложила ответственность за войну в Украине на президента РФ Владимира Путина.

В России полностью заблокировали Instagram. На этом фоне российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» сообщают о росте аудитории. О возвращении Instagram и Facebook в Россию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразился так: «пока это вряд ли возможно».

Россия и Украина продолжили переговоры. На этот раз 4-й раунд прошел по видеосвязи. По итогам переговоров стороны не делали каких бы то ни было заявляний и взяли «техническую паузу» до вторника 15 марта.

Пентагон: российское наступление застопорилось почти везде

В Пентагоне прошел анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Американцы констатируют, что российское наступление застопорилось почти по всем направлениям. В нескольких случаях российские войска остановились сознательно для перегруппировки, но в большинстве случаев это результат сопротивления украинцев. Это относится и к наступлению на Киев с северо-запада со стороны Гостомеля.

Представитель военного ведомства не стал подтверждать сообщения о готовности Китая оказать России материальную помощь, но отметил, что если это случится, Китай ждут "последствия". Какие именно - он уточнять не стал.

Американский философ Фрэнсис Фукуяма предсказал крах Владимира Путина: "Россия неминуемо проиграет в этой войне, так как Путин принимал все решения, основываясь на далеких от реальности данных. Поражение России, скорее, будет внезапным и катастрофическим, нежели станет результатом войны на износ. Настанет момент, когда армию не получится снабжать, но и отозвать ее Путин тоже не сможет", - написал он.