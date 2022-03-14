ФОТО | Жители Таллинна жертвуют для военных беженцев из Украины вещи первой необходимости

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова для военных беженцев сбор вещей в районе Хааберсти был начат 10 марта за два дня благодаря неравнодушным жителям района для военных беженцев было собрано большое количество необходимой одежды, обуви, предметов гигиены, игрушек и многого другого необходимого ежедневной жизни», - рассказал старейшина и добавил что первый полный автобус уже сегодня отправился в пункт сортировки.

«Второй автобус будет укомплектован завтра, после этого вещи будут доставлены в пункт сортировки, где их сначала изначально рассортируют и после этого они будут укомплектованы для военных беженцев, которые сейчас находятся в Эстонии», - сказал старейшина и поблагодарил всех, кто сделал пожертвование и думает в это тяжёлое время об украинцах.

Если в районе Хааберсти ещё есть люди, которые хотят сделать пожертвования для помощи военным беженцам, то по-прежнему вещи и пожертвования можно приносить в молодёжный центр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24, Пн-Птн с 11 до 19.00). Список необходимых вещей найдете здесь.

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