Нетрезвый мужчина забил насмерть своего 80-летнего соседа

Сообщение о тяжком преступлении передал в Центр тревоги сам подозреваемый, после чего остался на месте ждать полицейских.

"По предварительным данным, когда 47-летний мужчина употреблял у себя во дворе алкоголь, у него возникла ссора с соседом. В ходе конфликта 47-летний мужчина неоднократно нанес пожилому мужчине удары, в результате чего последний скончался от полученных повреждений на месте", — сообщил начальник следственного отдела Тартуского отделения полиции Тимо Рейнтал.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения был задержан в качестве подозреваемого и доставлен протрезвляться. После протрезвления он был признан подозреваемым в убийстве.

Как сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто, с санкции суда подозреваемый арестован. "Подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке. Но его поведение в состоянии алкогольного опьянения было непредсказуемым и агрессивным, поэтому прокуратура ходатайствовала о взяти его под стражу", — сказала Хинто.

"Мотив этого тяжкого преступления и другие детали выясняются, но суровая истина состоит в том, что большинство тяжких насильственных преступлений, в том числе убийств, совержается в состоянии алкогольного опьянения", — отметил Рейнтал.