Бум на подержанные автомобили привел к нехватке слесарей(1)
Снижение доступности новых легковых автомобилей, вызванное в прошлом году пандемией COVID-19, уже привело к огромным изменениям на рынке запчастей и ремонтных работ, поскольку прежняя сезонность полностью исчезла.
Работники авторемонтных мастерских лишились летней передышки. Раньше рост числа заказов на ремонтные работы начинался в середине марта и продолжался до Иванова дня, после чего можно было при желании закрыться до осени и отправиться отдыхать. Следующий период оживления на рынке длился с начала осени до конца ноября. Однако в прошлом году бум продаж запчастей продолжался до конца декабря, а в этом году передышки перед пиком весеннего сезона вообще не будет.
На рынок оказывает влияние и тот факт, что в трудные времена люди больше, чем обычно, нуждаются в автомобилях. Таким образом, импорт подержанных автомобилей неуклонно растет, что, в свою очередь, обеспечивает все больше и больше работы авторемонтным мастерским. У каждого транспортного средства с пробегом более 100 000 км возрастает потребность в ремонте и запчастях. Владельцы автомобилей с большим пробегом отказываются от обслуживания в дилерских центрах и ищут решение своих проблем в более дешевых автомастерских.
Но автовладельцев можно утешить тем, что, несмотря на трудные времена и перебои с международными поставками, это не сказывается на наличии запчастей в Эстонии.
Производство деталей и логистика уже давно налажены по всей Европе, поэтому товары из дальнего зарубежья не влияют на ассортимент в целом. На сегодняшний день все сезонные товары уже поступили на склад, а значит, перебоев с поставками можно не опасаться.
В этом году компания Inter Cars организует конкурс ”Молодой автомеханик” (Young Car Mechanic) в девяти странах Восточной Европы. Мы хорошо знакомы с размером заработной платой и условиями работы в автосервисах, и в настоящее время тенденции на рынке таковы, что молодым людям, интересующимся техникой, следует всерьез задуматься о приобретении профессии автослесаря.
На основании собранных ранее данных, международный портал статистики заработной платы Salaryexpert гласит, что зарплата молодого автомеханика, выходящего на рынок труда в Эстонии, составляет почти 900 евро брутто. При этом молодой автослесарь, который действительно заинтересован в своей работе, а также имеет практический опыт благодаря навыкам, полученным им при ремонте личного автомобиля, может рассчитывать на зарплату почти в 1300 евро брутто.
Тем временем, известные автосервисы готовы привлекать к себе талантливую молодежь, предлагая для начала брутто-зарплату почти в 1500 евро — на это могут рассчитывать те первокурсники профтехучилищ из Эстонии, которые дойдут до международного финала конкурса ”Молодой автомеханик” (”Young Car Mechanic”).
Финал международного профессионального конкурса ”Молодой автомеханик” состоится в Эстонии в этом году 4-5 мая, конкурс проводится в Эстонии в пятый раз. В прошлогоднем конкурсе приняли участие учащиеся всех 12 профтехучилищ Эстонии, несмотря на коронавирусные ограничения и связанное с этим дистанционное обучение. Два года назад, когда ситуация с коронавирусом усложнила процесс организации мероприятия, нас поддержала Таллиннская Ласнамяэская школа механики, предоставившая помещение и все необходимое. С тех пор мы проводим финал там, в этом году он тоже пройдет в том же месте.
Международный финал конкурса организует страна-победитель прошлого года — Венгрия. На соревновании ожидают участников из девяти стран: Словакия, Хорватия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Венгрия.
Предполагается, что в нашем конкурсе примут участие более 3000 учеников из 240 профтехучилищ. Я думаю, это отличная возможность для каждого проверить свой уровень знаний и навыков, расширить кругозор и обрести новых друзей и будущих коллег.
Конкурс ”Молодой автомеханик” ежегодно проводится при поддержке известных на рынке брендов, поставляющих запчасти легковых и грузовых автомобилей и оборудование для автосервисов. Каждый из них сознательно и преданно поддерживает возможности передачи современных знаний и навыков, необходимых для обслуживания автомобилей. Таким образом, в национальном финале участников ждут 8 практических заданий, которые разработают и реализуют наши партнеры.
В последние годы, помимо участия в международных финалах, у студентов была уникальная возможность ознакомиться с производством на таких заводах, как Elring в Германии и ZF Aftermarket на юге Польши.
После посещения заводов молодые люди видят, что профессия механика не ограничивается работой в гараже, а открывает возможности для международной карьеры.
Нельзя также забывать, что, по сути, автослесарю люди доверяют свою жизнь, а предприниматели — бизнес. Одна недотянутая гайка или неправильно отрегулированная деталь могут стать причиной серьезной аварии. Молодые автомеханики из Эстонии занимают высокие места на международных профессиональных соревнованиях, а это свидетельствует о том, что в наших автомастерских работают надежные люди.