Бум на подержанные автомобили привел к нехватке слесарей

Снижение доступности новых легковых автомобилей, вызванное в прошлом году пандемией COVID-19, уже привело к огромным изменениям на рынке запчастей и ремонтных работ, поскольку прежняя сезонность полностью исчезла.

Работники авторемонтных мастерских лишились летней передышки. Раньше рост числа заказов на ремонтные работы начинался в середине марта и продолжался до Иванова дня, после чего можно было при желании закрыться до осени и отправиться отдыхать. Следующий период оживления на рынке длился с начала осени до конца ноября. Однако в прошлом году бум продаж запчастей продолжался до конца декабря, а в этом году передышки перед пиком весеннего сезона вообще не будет.

На рынок оказывает влияние и тот факт, что в трудные времена люди больше, чем обычно, нуждаются в автомобилях. Таким образом, импорт подержанных автомобилей неуклонно растет, что, в свою очередь, обеспечивает все больше и больше работы авторемонтным мастерским. У каждого транспортного средства с пробегом более 100 000 км возрастает потребность в ремонте и запчастях. Владельцы автомобилей с большим пробегом отказываются от обслуживания в дилерских центрах и ищут решение своих проблем в более дешевых автомастерских.

Но автовладельцев можно утешить тем, что, несмотря на трудные времена и перебои с международными поставками, это не сказывается на наличии запчастей в Эстонии.

Производство деталей и логистика уже давно налажены по всей Европе, поэтому товары из дальнего зарубежья не влияют на ассортимент в целом. На сегодняшний день все сезонные товары уже поступили на склад, а значит, перебоев с поставками можно не опасаться.

В этом году компания Inter Cars организует конкурс ”Молодой автомеханик” (Young Car Mechanic) в девяти странах Восточной Европы. Мы хорошо знакомы с размером заработной платой и условиями работы в автосервисах, и в настоящее время тенденции на рынке таковы, что молодым людям, интересующимся техникой, следует всерьез задуматься о приобретении профессии автослесаря.