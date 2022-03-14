Владимир Зеленский выступил с обращением: он призвал защищать каждый метр земли и анонсировал новую налоговую модель

"Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас сегодня. И мы должны отбиться также и от этого. Сохранить нашу экономику, сохранить наших людей. Поэтому правительство получило четкое поручение - вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все сложности, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут. На время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель", - сказал он.

Также он заявил, что нужно обновить и финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость, что все деньги и ценности будут сохранены, что можно не бояться потерять что-то, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активов и накоплений.

"Кабинет министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два - будут детали", - добавил он.

"Россия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, продолжает бить по нашим городам.

Но мы обновим каждую улицу каждого города. Каждый дом, квартиру каждого украинца. Сейчас, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как только можем.

Защищать города, защищать села, защищать каждый метр нашей земли. И каждую часть нашего сердца", - призвал глава украинского государства.

Полный текст обращения можно найти здесь.

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