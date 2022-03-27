Как адаптироваться в новой стране: опыт беженцев из Сирии
К сожалению, текущий военный конфликт и последовавшая за ним волна беженцев — не первый случай в новейшей истории. Портал refugeelives.eu собирает истории реальных людей, которые прошли через нелегкий путь адаптации в чужой стране.
Мы собрали несколько личных историй тех, кто был вынужден покинуть родину, спасая свою жизнь. Все они чувствуют одно и то же, но справляются по-разному.
Моим сыновьям пришлось бы пойти в армию
Женщина, 53 года, страна происхождения — Сирия.
Меня зовут Р.. Мне 53 года, я из Сирии. Я жила в Дамаске и работала там банковским служащим. Я вдова и у меня трое детей. Два сына и одна дочь. Два года живу в Германии. Мне пришлось бежать с родины, потому что в моей стране шла война. Я переехала в Германию, потому что иначе моим сыновьям пришлось бы пойти в армию.
Я посещаю курсы немецкого языка в течение двух лет. Я уже прошла курс В1 и теперь посещаю женское кафе по пятницам. Я надеюсь найти хорошую работу, выучить немецкий язык и помочь другим людям. При этом мне грустно, потому что мне пришлось оставить свою мать, которая передвигается в инвалидном кресле, одну.
Я очень надеюсь, что у меня будет шанс снова встретиться со своей семьей
Мужчина, 29 лет, страна происхождения — Сирия.
"Сначала моя жизнь в Швеции была трудной, но после того, как я лучше выучил язык, у меня появились здесь друзья. Я начал общаться со шведами. Сейчас я работаю, и более того, я нашел эту работу с помощью некоторых моих шведских друзей. Социальная активность действительно важна. Сейчас все хорошо, жена со мной, и у нас теперь есть маленькая дочка.
Сирия прекрасна, нет места лучше Сирии. Я до сих пор очень по ней скучаю, и вся моя семья все еще там. Я часто разговариваю с ними по телефону, но телефонные звонки меня не удовлетворяют, я очень хочу ощутить себя с семьей в реальности — посидеть с ними, обнять их, поесть с ними, отправиться в путешествие вместе. Телефон ничего этого не передает. Вы можете, например, использовать телефон, чтобы решить проблему или спросить свою семью, как они, но вы не чувствуете себя так же, как если бы вы были там, с ними. Я очень надеюсь, что у меня будет шанс снова встретиться со своей семьей, и эта мысль всегда у меня в голове. Я надеюсь, что Сирия скоро вернется в нормальное состояние и станет лучше, чем раньше.
Но реальность не так оптимистична. Никакие страны реально не помогают Сирии. Прошло 7 лет, а они до сих пор только разговаривают и разговаривают. Их не волнует наше положение, им просто нравится чувствовать или выглядеть умными. Они говорят: ”Нам не нужны беженцы”. Хорошо, но тогда они не должны продавать оружие и способствовать войне, от которой мы бежим.
А ведь мы и не думали сюда приезжать раньше. Мы действительно были счастливы в нашей стране. Если вы не хотели, чтобы мы пришли сюда, то не надо было устраивать эту войну в нашей стране. Многие страны думают только об экономике, поэтому и продают оружие. Они не думают о последствиях".
Нам нужно познакомиться с новой культурой, но мы также хотим сохранить свои собственные традиции
Женщина, страна происхождения — Сирия.
"Когда я приехал в Данию, я была очень счастлива. Когда я приехала, я очень хотела выучить датский и интегрироваться здесь. Потому что мне пришлось начать жизнь заново. Но когда я пришла в языковую школу, я не могла учиться. У меня было много других забот и много мыслей. Когда у вас был сложный травмирующий опыт, вам нужно время, чтобы учиться. Это трудно!
Я закончила языковую школу через год и восемь месяцев, но мои дети учились быстрее. Я сейчас хожу в Центр образования для взрослых, в 9 класс. В моей родной стране у меня также есть образование, но я вынуждена начать все сначала. Я хотела бы работать здесь учителем или воспитателем, несмотря на то, что мне придется постараться, чтобы этого достичь.
Я считаю, что должна сделать так, чтобы мои дети и внуки встали на ”правильный путь”. Их необходимо интегрировать. Нам нужно познакомиться с новой культурой, но мы также хотим и сохранить свои собственные традиции.
Иногда меня мое положение расстраивает. Иногда мне нужна помощь. Мне нужно хорошо говорить по-датски, получить образование. Но когда я буду достаточно готова к тому, чтобы пойти ра работу?
Но хорошо, что здесь хотя бы безопасно. Теперь я знаю, что с моими детьми все в порядке, и никто не заберет моего мужа. Здесь безопасно, а значит, есть будущее".
Я чувствую, что должна начать все сначала
Женщина, 43 года, страна происхождения — Сирия.
"Меня зовут Гада. Мне 43 года, я родом из Алеппо, Сирия. В Сирии я очень много работала вместе с мужем. Хотя женщины в моей семье не работают, я таким образом самоутверждалась. Я даже выучилась на парикмахера. Все это я делала ради своих детей, они — самое главное для меня.
К сожалению, денег нам никогда не хватало, сколько бы мы ни работали, их всегда не хватало. Тем не менее, мои дети смогли самореализоваться. Мой сын - инженер и в настоящее время работает над докторской диссертацией в Норвегии. Нам пришлось покинуть родину из-за войны.
В Германии я чувствую себя заново родившейся. Я чувствую, что должна начать все сначала. Я хочу пройти курс немецкого языка и работать, потому что только благодаря работе у меня появляется чувство жизни. Для меня нет жизни без работы. Мечтаю стать машинистом поезда".