Как адаптироваться в новой стране: опыт беженцев из Сирии

Мы собрали несколько личных историй тех, кто был вынужден покинуть родину, спасая свою жизнь. Все они чувствуют одно и то же, но справляются по-разному.

Моим сыновьям пришлось бы пойти в армию

Женщина, 53 года, страна происхождения — Сирия.

Меня зовут Р.. Мне 53 года, я из Сирии. Я жила в Дамаске и работала там банковским служащим. Я вдова и у меня трое детей. Два сына и одна дочь. Два года живу в Германии. Мне пришлось бежать с родины, потому что в моей стране шла война. Я переехала в Германию, потому что иначе моим сыновьям пришлось бы пойти в армию.

Я посещаю курсы немецкого языка в течение двух лет. Я уже прошла курс В1 и теперь посещаю женское кафе по пятницам. Я надеюсь найти хорошую работу, выучить немецкий язык и помочь другим людям. При этом мне грустно, потому что мне пришлось оставить свою мать, которая передвигается в инвалидном кресле, одну.

Я очень надеюсь, что у меня будет шанс снова встретиться со своей семьей

Мужчина, 29 лет, страна происхождения — Сирия.

"Сначала моя жизнь в Швеции была трудной, но после того, как я лучше выучил язык, у меня появились здесь друзья. Я начал общаться со шведами. Сейчас я работаю, и более того, я нашел эту работу с помощью некоторых моих шведских друзей. Социальная активность действительно важна. Сейчас все хорошо, жена со мной, и у нас теперь есть маленькая дочка.