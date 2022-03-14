ПРЯМО СЕЙЧАС | Спецкомиссия обсуждает организацию приема военных беженцев
Председатель комиссии Урмас Рейнсалу отметил, что в условиях экстренной ситуации с приемом военных беженцев из Украины Рийгикогу необходимо ознакомиться с обзором программы деятельности правительства. Также, по его словам, ответственность должна быть ясно распределена между государством и местными самоуправлениями. Прогнозы должны быть реалистичными, и у правительства должны быть политические цели на случаи различных сценариев.
По состоянию на настоящий момент в Эстонию прибыло порядка 20 000 украинцев, бежавших от нападения России. Около трети из них — дети.
На заседание приглашены министр внутренних дел Кристиан Яани, министр образования и науки Лийна Керсна, канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, мэр Тарту Урмас Клаас, мэр Раквере Трийн Варек и мэр Пярну Ромек Козенкраниус, а также представители Государственного контроля.е
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