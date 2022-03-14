ПРЯМО СЕЙЧАС | Спецкомиссия обсуждает организацию приема военных беженцев

Председатель комиссии Урмас Рейнсалу отметил, что в условиях экстренной ситуации с приемом военных беженцев из Украины Рийгикогу необходимо ознакомиться с обзором программы деятельности правительства. Также, по его словам, ответственность должна быть ясно распределена между государством и местными самоуправлениями. Прогнозы должны быть реалистичными, и у правительства должны быть политические цели на случаи различных сценариев.