ПРЯМО СЕЙЧАС | "Надо подготовить спортзалы". Спецкомиссия обсуждает прием военных беженцев

Министр внутренних дел Кристина Яани отметил, что прибывающих в Эстонию беженцев можно разделить на три группы. Во-первых, это те, кто прибывает транзитом и едет дальше, в основном, в Финляндию. Во-вторых, те, у кого здесь здесь друзья и знакомые. Таких людей около 10 000. большая часть обосновалась в Харьюмаа. И третья категория, это те, кто больше всего нуждается в помощи государства (жилье и прочее). На настоящий момент в Эстонии осталось 14 600 украинцев.

Глава полиции и погранохраны Эльмар Вахер поблагодарил всех добровольцев и местные самоуправления. Он также подтвердил свои слова, сказанные ранее: количество беженцев будет только увеличиваться.

Отмечается, что изначально было подсчитано, что Эстония может принять 10 000 беженцев, но сейчас понятно, что эту планку надо будет менять в зависимости от ситуации.

Министр образования Лийна Керсна отметила, что в настоящий момент к образованию приступило 60 украинских детей: 23 в эстонских школах, 23 в русскоязычных школах или детских садах, остальные — образовательных учреждениях системы погружения.

По словам Вахера, что многие беженцы хотят остаться в Таллинне. ”Многие люди хотят остаться в Таллинне. Это логично, ведь если человек приезжает, например, из Киева, то он и тут хочет жить в городе, то есть привычной среде”, — пояснил чиновник. По его словам, людей планируется размещать даже в спортзалах. ”Мы должны подготовить спортивные залы, нужны тысячи матрасов и подушек, чтобы мы смогли начать размещать там людей”.

На заседание приглашены министр внутренних дел Кристиан Яани, министр образования и науки Лийна Керсна, канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, мэр Тарту Урмас Клаас, мэр Раквере Трийн Варек и мэр Пярну Ромек Козенкраниус, а также представители Государственного контроля.

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