Яна Тоом: давайте перестанем искать внутреннего врага. Он всем уже давно известен, и имя ему — глупость

”Единственный способ сохранить мир в стране — прилагать для этого усилия. Сплоченное общество не менее важно, чем 2% расходов на оборону”, — пишет Тоом и предлагает варианты, как этого мира достичь.

1. Любой ценой избегать разжигания розни. Прекратить тиражировать ”личные мнения”, которые культивируют страх и сеют неразбериху. Особенно в СМИ.

2. Принять страхи друг друга. Хорошо, ты боишься, что у меня под подушкой спрятан коктейль Молотова и я только и делаю, что жду момента, когда смогу бросить его тебе в окно. Но я в свою очередь боюсь, что где-то в лесу Вяндра подготовлен лагерь, куда меня интернируют. Давайте поговорим об этом, но спокойно и уважительно.

3. Осознать, что война делает мир исключительно черно-белым и делит на своих и врагов. И работать над тем, чтобы война не перекинулась на наше общество. Прекратить охоту на ведьм, просто оставаться людьми.

4. Посмотреть на санкции и подумать, где можно проявить человечность. Помнить, что у каждого второго русского Эстонии есть друзья и близкие как в России, так и Украине.

5. Помнить, что на самом деле нас объединяет больше, чем разъединяет, и даже в этой войне у нас есть общий знаменатель. Беженцы. С которыми мы говорим по-русски и которым все вместе хотим помочь.

И главное: давайте перестанем искать этого внутреннего врага. Он всем уже давно известен, и имя ему — глупость.