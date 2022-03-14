ФОТО | Circle K и Olerex снизили цены на топливо

Руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрек Сасси объяснил это снижением цен на сырую нефть на мировых рынках.

Сейчас литр 95-го бензина на Circle K стоит 1,899 евро, а дизеля 1,899 евро за литр.

Сасси добавил, что Circle K закупает моторное и дизельное топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов в ЕС, и поставки осуществляются бесперебойно. ”Наш основной поставщик топлива, нефтеперерабатывающий завод Orlen в Литве, подтвердил, что начал закупать сырую нефть у Saudi Aramco”, — сказал Сасси.

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