За сутки в Эстонии прибавилось 925 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 14 марта в больнице находятся 631 зараженный коронавирусом пациент. Из них 258 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 166, или 64,3%, не вакцинированы и 92, или 35,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,4 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 53 новые истории болезни, из которых в 25 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 25 симптоматических пациентов с COVID-19 в день. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 43-летняя женщина, 49-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 82-летний мужчина, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 2530 результатов теста, из которых 925 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 146 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 169 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 144 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 8. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 437 790 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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