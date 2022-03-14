Глава полиции: мы должны быть готовы, что в Эстонию прибудет очень много беженцев

”Из Украины убежали 2,6 млн человек. Мы должны быть готовы, что в Эстонию прибудет очень много беженцев. Я сегодня общался с нашим офицером связи Тармо Кохвом, который находится в Польше и который только что посетил один приграничный пункт. Поток из Украины по-прежнему очень большой. Многие остаются в Польше, большая часть двигается в сторону Германии, Испании и Италии, но и в нашу сторону тоже”, — сказал Вахер.

По его словам, за последние 16 дней к эстонско-латвийской границе прибыло более 18 500 военных беженцев, из которых 5000 отправились дальше в направлении Финляндии и Швеции. В Эстонии осталось более 13 5000 человек, из них 3200 нуждались в жилье от государства.

"Поток беженцев из Украины в Польшу не уменьшился, а с учетом интенсивности войны, скорее всего, увеличится. Сегодня появились новости о нападении в Яворово на западе Украины. Именно в западной части Украины находятся внутренние переселенцы. Если сейчас и оттуда начнут покидать страну, то количество беженцев может увеличиться до 5 до 7 млн человек", — отметил глава полиции.

"Простой подсчет — если сегодня в Эстонию въехало 1800 человек, то вычтем оттуда 200–300 человек, которые используют Эстонию как транзитную страну, и в результате получим, что каждый день у нас остается около 1500 человек”.

Основной задачей государства, по словам Вахера, сейчас является предоставление беженцам жилья. Также важно, чтобы люди могли выйти на работу.