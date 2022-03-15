С 15 марта упраздняются коронавирусные ограничения. Требование носить маску сохраняется

”Мы обещали, что связанные с коронавирусом ограничения в Эстонии не будут действовать ни на один день дольше, чем это необходимо. Мы поставили цель, что как только из-за симптоматического COVID в больницы будет поступать менее 25 человек в день, мы упраздним последние меры контроля”, — написала Каллас в соцсетях.

”Утренние данные показывают, что за последние десять дней в среднем в больницы в тяжелом состоянии попадало 24,9 жителей Эстонии ежедневно. Это много, но эта цифра все-таки позволяет нашим больницам продолжать работать, поэтому мы можем упразднить меры контроля”.

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Каллас провела по телефону совещание с другими членами правительства и обещание приняло официальный вид.

Таким образом, со вторника:

• в Эстонии будет отменено требование наличия ковид-сертификата. Все люди cмогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без наличия справки о вакцинации или перенесенной болезни.

• в развлекательных заведениях и других местах упраздняется требование о закрытии в 23 часов.

Остается:

• обязательство носить маску в общественных местах для защиты себя и других.

• Искренняя рекомендация вакцинироваться и сделать бустерную дозу. Штамм омикрон по-прежнему очень заразен и не это простое заболевание, однако вакцинация помогает.

"Я знаю, что многие ждали этого решения и внесли свой вклад в то, чтобы оно пришло как можно скорее. Большое спасибо всем! Теперь от каждого из нас зависит, чтобы мы справились и без ограничений”, — подытожила Каллас.

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