Департамент: из-за питомцев, прибывающих вместе с хозяевами из Украины, увеличился риск бешенства

”К сожалению, в Эстонии очень много собак и кошек, не привитых от бешенства. На настоящий момент бешенство у нас не распространено, но эта ситуация может очень легко измениться”, — пояснил Хакманн. Бешенство может легко распространяться на большие расстояния с непривитым домашним животным, которое переезжают из одной страны в другую вместе с хозяевами.

Департамент отмечает, что смягчил ветеринарные требования для животных, которые прибывают в Эстонию вместе с беженцами из Украины или возвращающимися из России гражданами ЕС.

Как в Украине, так и Эстонии бешенство очень распространено и приводит ежегодно к смерти тысяч животных и в единичных случаях — людей.

В связи с этим департамент предупреждает об умеренном увеличении риска в Эстонии и настоятельно рекомендует владельцам вакцинировать своих животных.

Ведомство со свой стороны делает все для снижения рисков, помогая беженцам идентифицировать и вакцинировать питомцев, привести в порядок документацию, проверяя состояние здоровья животных.