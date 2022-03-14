WSJ: Прокуратура угрожает арестовать активы и руководителей компаний, которые уходят из России
Российская прокуратура пригрозила западным компаниям, которые решили прекратить бизнес в РФ на фоне войны в Украине, арестами активов и сотрудников, пишет Медуза. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали источники.
В частности, речь идет об арестах товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти, отмечает издание.
Такие угрозы по телефону, в письмах и во время визитов сотрудников прокуратуры получили иностранные производители продуктов питания, одежды и программного обеспечения, а также владельцы ресторанных сетей. Среди них — Coca-Cola, McDonaldʼs, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (владелец KFC).
На фоне угроз как минимум одна иностранная компания решила ограничить общение между российским офисом и другими подразделениями из опасений, что переписка между ними может быть перехвачена, рассказали источники газеты. По их словам, другие фирмы вывезли своих топ-менеджеров за пределы России.
Посольство России в США назвало ”вымыслом” статью The Wall Street Journal. Прокуратура, как и западные компании, упомянутые в материале, пока его не комментировали.
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