WSJ: Прокуратура угрожает арестовать активы и руководителей компаний, которые уходят из России

Такие угрозы по телефону, в письмах и во время визитов сотрудников прокуратуры получили иностранные производители продуктов питания, одежды и программного обеспечения, а также владельцы ресторанных сетей. Среди них — Coca-Cola, McDonaldʼs, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (владелец KFC).

На фоне угроз как минимум одна иностранная компания решила ограничить общение между российским офисом и другими подразделениями из опасений, что переписка между ними может быть перехвачена, рассказали источники газеты. По их словам, другие фирмы вывезли своих топ-менеджеров за пределы России.