Спасенная после удара по роддому в Мариуполе роженица скончалась вместе с ребенком

По словам хирурга Тимура Марина, у роженицы был раздроблен таз. После кесарева сечения ребенок не подавал признаков жизни. Более 30 минут реанимации матери также результатов не дали, передает DW.

Имя женщины агентство не называет.

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