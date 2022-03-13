13.03.2022, 20:54
Этап КМ по биатлону в Отепя: смешанную эстафету выиграла Норвегия, Эстония – 17-я
Foto: Margus Pahv
Этап Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя завершила одиночная смешанная эстафета. Победителями стали норвежцы Стурла Холм Легрейд и Марте Олсбю-Ройселанн. Эстонцы Рене Цахкна и Регина Оя финишировали на 17-ом месте среди 23 команд.
Норвежская пара лидировала большую часть дистанции и, потратив всего лишь один дополнительный патрон, опередила шведский дуэт Себастьян Самуэльссон - Ханна Эберг на 12,4 секунды (0+4). Тртеье место досталось сборной Германии (0+4; +17,9).
Сборная Эстонии четыре раза уходила на штрафной круг и потратила 13 дополнительных патронов, проиграв победителям 3 минуты и 16,2 секунды.