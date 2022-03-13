Этап КМ по биатлону в Отепя: смешанную эстафету выиграла Норвегия, Эстония – 17-я

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Этап Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя завершила одиночная смешанная эстафета. Победителями стали норвежцы Стурла Холм Легрейд и Марте Олсбю-Ройселанн. Эстонцы Рене Цахкна и Регина Оя финишировали на 17-ом месте среди 23 команд.