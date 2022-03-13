Новости Эстонии
13.03.2022, 17:53

Эстонский военный эксперт: война в Украине преподносит уроки

 
Tallinn, 23.02.2022. Vabaduse väljakul toimus Eesti Vabariigi 104. aastapäeva paraadi peaproov.
Tallinn, 23.02.2022. Vabaduse väljakul toimus Eesti Vabariigi 104. aastapäeva paraadi peaproov.
Foto: Jaanus Lensment
Капитан запаса Эрик Рейнхольд, окончивший Бронетанковую школу Бундесвера, говорит: бронеколоннам важны мобильность, защищенность и огневая мощь. Мобильности и защищенности российским броневойскам не хватает.

Украинцы используют современные противотанковые средства, в том числе мобильные реактивные установки для легкой пехоты. Такие же есть и у Сил обороны Эстонии, по словам Рейнхольда, они позволяют быть Давидом в этой битве с Голиафом, пишет rus.err.ee.

Российский флот бомбит украинские города в основном издалека крылатыми ракетами. В балтийском регионе нужно с самого начала учитывать и необходимость отражать атаки десанта. "Морские мины у нашего флота есть, Эстония также закупает системы дальней морской охраны.

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