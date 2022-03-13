13.03.2022, 15:43
Папа Франциск: "Прекратите массовые убийства"
ФОТО: Scanpix
В ходе традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск резко осудил российскую агрессию против Украины.
"Во имя Господа, да будет услышан плач страдающих и да прекратятся бомбежки и нападения", - сказал папа Франциск.
Он назвал происходящее в Украине массовым убийством мирных жителей: "Бомбежки детских больниц и гражданских объектов – это варварство, у которого нет никакого стратегического обоснования".