За рубежом
13.03.2022, 15:43

Папа Франциск: "Прекратите массовые убийства"

 
ФОТО: Scanpix

В ходе традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск резко осудил российскую агрессию против Украины.

"Во имя Господа, да будет услышан плач страдающих и да прекратятся бомбежки и нападения", - сказал папа Франциск.

Он назвал происходящее в Украине массовым убийством мирных жителей: "Бомбежки детских больниц и гражданских объектов – это варварство, у которого нет никакого стратегического обоснования".

RusDelfi
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