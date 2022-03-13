13.03.2022, 15:27
ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту серьезная авария. Движение перекрыто
Сегодня в 13:45 в спасательный департамент поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа, где, по предварительным данным, столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan.
В аварии пострадал водитель Nissan, его госпитализировали. Точные обстоятельства аварии выясняются.
Движение было перекрыто. По словам читателя Delfi, колонны автомобилей стояли на несколько километров в обоих направлениях.