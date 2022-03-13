ЧП и криминал
13.03.2022, 15:27

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту серьезная авария. Движение перекрыто

 
Сегодня в 13:45 в спасательный департамент поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа, где, по предварительным данным, столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan.

В аварии пострадал водитель Nissan, его госпитализировали. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Движение было перекрыто. По словам читателя Delfi, колонны автомобилей стояли на несколько километров в обоих направлениях.

Ummik sündmuskohal on väga pikk.
RusDelfi
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