13.03.2022, 14:57
В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами
ФОТО: AP Scanpix
В Италии перевернулся пассажирский автобус, перевозивший украинцев, сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.
Авария произошла на трассе между Чезеной и Римини. Погибла одна пассажирка, еще несколько человек получили травмы.
В автобусе, направлявшемся в Пескару, находились несколько десятков человек, в основном женщины и дети, покинувшие Украину из-за войны.
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