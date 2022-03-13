В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами

Авария произошла на трассе между Чезеной и Римини. Погибла одна пассажирка, еще несколько человек получили травмы.

В автобусе, направлявшемся в Пескару, находились несколько десятков человек, в основном женщины и дети, покинувшие Украину из-за войны.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.