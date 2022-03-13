В городах России вновь проходят антивоенные акции

В нескольких городах России в воскресенье, 13 марта, начались акции протеста против войны РФ с Украиной . По информации интернет-издания Meduza, в Москве и Санкт-Петербурге власти отказались согласовывать антивоенные митинги. В российской столице, по данным "ОВД-Инфо", еще до начала акции задержаны 10 человек. В Хабаровске, по данным портала SOTA, задержаны не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом, пишет DW.com.