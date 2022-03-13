ГРАФИКИ | В больницах 604 пациента с ковидом, умерли 7 человек

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 1,7 человек, которые попадали в больницу и на 100 000 невакцинированных, попадающих в больницу, в среднем приходится 5,3 человека.

В течение суток в больницах были открыты 50 новых историй болезни. В 15 случаях пациенты нуждались в госпитализации ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19. За последние 10 дней с симптомами COVID-19 в госпитализировали в среднем 26 человек в день. Склончались 7 человек: 51-летний мужчина, 95-летняя женщина, 68-летняя женщина, 82-летняя женщина, 93-летний мужчина, 95-летняя женщина и 67-летний мужчина.

За последние сутки был проведен анализ 3235 тестов, 1372 из них оказались позитивными. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 149 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 175 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 439 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 55 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 437 667 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,3%.