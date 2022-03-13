Андрей Вестеринен: убирайтесь из своего дома или "Это не оккупация"

И мы начали идти к этой цели. Начали много работать, платить себе зарплаты (мы работали сами на себя), платить налоги ещё больше. Каждый день мы смотрели разные объекты недвижимости, ездили присматривались, мечтали. Фактически у нас была одна задача – купить дом. Одна цель купить дом.

Радости нашей не было предела. Мы из двухкомнатной квартиры переезжаем в двухэтажный парный дом, где есть подсобное помещение, баня, свой небольшой сад. Замечательные соседи. Вот нереально крутое ощущение. Для нас это было просто ну прям очень круто. Не передать словами. Признаться честно мне уже так не хотелось жить в двухкомнатной квартире, где прожил столько много лет. И было такое неприятное ощущение вообще туда возвращаться. А когда тебе не приятно возвращаться в свой дом, то это очень хреново. Так вот переехав в новый дом, мы вышли за рамки своего мышления и восприятия привычных казалось бы вещей. Мы поняли, что иметь свой дом это вполне реально и задались конкретной целью это осуществить в ближайшее время. Очень хорошо подбадривала Диана, нарисовав такую приятную картину: ты сидишь вечером, за окном зима, укутавшись в плет, смотришь на камин, горит огонь. Короче меня это так вдохновило, что я отказаться готов был от зимовки в Таиланде, но только выполнить цель - купить собственный дом.

Начали потихоньку строить план. Хотели переехать либо в парный дом либо купить свой дом. Помню сидели на кухне у тёщи в субботу, я как всегда рассматривал на сайтах недвижимости разные объекты, в том числе и в аренду, и тут случайно натыкаемся на объявление по аренде парного бокса в районе Кристийне. Сразу же звоним по объявлению, договорились о встрече, и буквально на следующий рабочий день уже подписываем договор и ещё через один день переезжаем жить в парный дом.

Ещё пару лет назад мы с семьей каждый год зимовали в Таиланде. Замечательная страна. Пальмы, море, манго. Все здорово Потом моя мудрая жена Диана Вестеринен говорит мне, слушай, ну надо что-то делать с недвижимостью, мы с тобой живём в двухкомнатной квартире, каждую зиму проводим в Таиланде, тратим там деньги, как то ведь надо решать вопрос с недвижимостью?!

У моей жены Дианы, у её бабушки Эльзы-Кэролин-Генриетты Антон, коренной эстонки, судьба тоже была трагичной. До прихода большевиков она была состоятельным человеком. Жила в Эстонии. Но с приходом большевиков её раскулачили, забрали всё и к сожалению она это отказалась принимать как действительность. Тяжелое было время.

Ещё с 15 лет я начал изучать род нашей семьи. Корни фамилии Vesterinen уходят далеко за 1542-й год. Во мне несколько кровей. Мама с Узбекистана, крымская татарка. Ее родственников тоже насильно демонтировали и и они также подверглись определённым репресиям. Отец имеет финскую кровь. У меня есть родственники эстонцы. Моя бабуля душевный человек, Лемпи Матвеевна, была блокадницей в Ленинграде, а потом ее вместе с ее родственниками как особо опасную группу лиц (Для Сталина финны представляли опасность из-за войны в 1939 году) депортировали в Сибирь. Там родился мой отец в 1946-м году. Судьба у него была тяжелая, потому как в пять лет он потерял свою родную маму. На воспитание его взяла его тетя Лемпи Матвеевна, которая вышла замуж за офицера, взяла фамилию мужа Рудько и к счастью ей удалось вернуться в Эстонию назад после депортации. Отец до сих пор ищет своего настоящего отца - Рязванова Константина Осиповича. Проделана большая работа, но к сожалению пока результата нет.

Вы только представьте себе, ты приезжаешь к себе домой, паркуешь машину, выходишь, в доме ждёт тебя твоя семья. Ты можешь заниматься после рабочего дня садом, гулять по лесу, сидеть на камнях на море. В общем такая классная награда за все твои труды, за твое упорство. В дом, в который хочется всегда возвращаться и в котором всегда хочется находиться.

И наконец-таки мы купили свой собственный дом. Со своим садом. Рядом с морем. Рядом с лесом. Лес буквально через дорогу. Это просто невероятное ощущение. И я всем советую испытать, кто планирует улучшить свои жилищные условия.

И вот переехал в свой дом, живя со своей семьей в хороших жилищных условиях. Мечтая и воплощая мечты, я начал проецировать ситуацию принудительной оккупации Эстонии в 1939-м году в ситуацию, когда к тебе в дом завтра придут чужие люди скажут: «убирайся из вашего дома». Просто представьте себе❗️Ваш дом❗️Ваш сад❗️Ваш хутор. Ваша земля❗️Приходят чужие люди говорят, теперь это все наше, давайте убирайтесь отсюда.

Представили? А теперь представьте, что если это происходит в формате целой страны.

Я настолько себе это хорошо представил, что начав изучать определённые исторические моменты, а также определённые культурные ценности эстонцев, я понял их болезненное отношение к теме оккупации. И это есть ключ к тому, чтобы постараться поставить наконец-таки точку в этом деле. Надо просто взять и задать себе вопрос. Вы хотели бы, чтобы завтра к вам в дом пришли чужие люди и сказали бы, что убирайся отсюда теперь это будет наш дом? Я уверен, что вы были бы против. Так вот также были против и эстонцы, которые в далёком 1939-м году были поставлены перед фактом – либо подписание соглашения о советских базах либо кровопролитие и в любом случае будет по нашему.

Здесь конечно можно рассуждать очень много. Это было необходимо Сталину, в преддверии нападения на Ленинград. Можно упрекнуть в том, что Советский Союз здесь потом строил и развивал. Можно сказать все что угодно. Но факт остается фактом. Была независимая страна, которая получила свою независимость по результатам Освободительной войны. И после этого началась оккупация. Если бы в 1945-м году Эстонии получила бы статус свободной республики, то сейчас я уверен, что и Эстония смогла бы в определённом плане держать нейтралитет точно так же, как его держит Финляндия. Только финны помнят войну с Советским Союзом и поэтому до сих пор у них практически при каждом доме есть оснащенное бомбоубежище. И это правильно.