Мариуполь в осаде: людей хоронят в братских могилах

Количеству жертв приближается к 1700 — это только гражданских. Но никто не успевает записывать и фиксировать какие-то данные. Людей хоронят в братских могилах. Где могут, соседи сами роют и закапывают других соседей. Очень много мертвых на улице.

Я не могу сказать, что бомбардировки Мариуполя были абсолютно хаотические, но под обстрел попадали больницы, школы, религиозные учреждение. Они обстреливают пожарные части — как я понимаю, чтобы не было возможности тушить пожары. В последнее время авиаудары наносятся по бомбоубежищам, где находятся от 400 до 1000 человек.

Картина была тяжелая, люди выезжали и говорили, что неподалеку от въезда в Мариуполь, где был блокпост российских военных, стояла машина, она была еще теплая и от нее шел дым. За рулем была семейная пара, их расстреляли. Как я понимаю, они хотели кого-то забрать из города.

Выбраться было достаточно трудно. За пару дней до меня в сторону Запорожья выезжали мои знакомые. Их пропустили, но они говорили, что, когда проезжали Розовку (это населенный пункт на границе Донецкой и Запорожской областей), там уже была куча разбитой техники, куча погибших военных — в том числе и украинских.

Когда я там находился, еще можно было более-менее кому-то дозвониться, но уже на тот момент город был окружен и находился в блокаде. Мне удалось выехать — там, где наименьшее количество блокпостов [российских войск]. Я остаюсь неподалеку. Не хочется терять связь с городом.

Последний раз я был в городе 8 марта, тогда уже начинали утюжить со всех сторон тяжелой артиллерией и ”Градами”. Ситуация была сложная, стреляли почти круглые сутки и несмотря на то, что до места, где был я, снаряды не долетали, дом содрогался. Было тяжело, но не так, как остальному городу.

9 марта украинские власти сообщили, что под обстрел попало родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе. Позднее Киев уточнил, что в результате этого погибли три человека (в том числе ребенок), еще 17 ранены. Российская сторона пыталась назвать обстрел фейком и ”постановкой” (впрочем безуспешно). О том, что сейчас происходит в городе ”Медуза” поговорила с украинским журналистом Артемом Поповым, который лишь несколько дней назад покинул Мариуполь — а сейчас находится в его пригородах.

Сейчас, скорее всего, начнется фаза уличные боев, потому что они [российские военные] начинают закрепляться в западных окраинах города. Если можно так сказать, в нынешней ситуации это в какой-то степени плюс, потому что в этих районах перестанут наносить авиаудары, так как российские подразделения там тоже будут.

В гуманитарном смысле в городе полная катастрофа. Пять дней назад была первая жертва [от такой ситуации в городе] — 6-летняя девочка умерла от обезвоживания. Единственное, что немного помогло — это то, что выпал снег, люди начали топить его и хоть как-то кипятить воду. Ни газа, ни воды, ни света, ни связи практически нет.

Люди разжигают костры и готовят на них еду — это единственное ради чего они выходят из убежища. Есть определенные места, где можно набрать воды. Если туда дойдешь и вернешься живым — это уже хорошо.

Сегодня [12 марта] 12-й день блокады, и была шестая попытка организовать гуманитарный коридор. Но утром, когда должны были приехать автобусы из Запорожья, начался сильнейший обстрел города. Как я понимаю, российские солдаты хотят, чтобы люди выезжали через подконтрольные им пункты — чтобы сделать красивую картинку, как они освобождают мирное население.

Украинская сторона не может гарантировать безопасность, поэтому они не рекомендуют людям идти к ним. В сторону Запорожья, куда Украина просит и хочет отправить людей, они не дают возможности выехать. По сути, это еще один уровень ультиматума России.

Со стороны России никакой гуманитарной помощи для Мариуполя не оказывается, только сбрасывают бомбы. Может быть, они будут что-то делать на захваченных территориях — для картинки. Они готовы уничтожать людей, чтобы потом показать 3-минутный сюжет на РИА Новости. Путин своих людей не жалеет, а наших тем более.