Просто помогать. Как жители Эстонии становятся волонтерами и помогают беженцам из Украины

Анастасия рассказывает, что некоторые считают, что таким образом волонтеры разбаловывают людей. ”Эстонские организации даже дают рекомендации: никому лично не отвозить, а отдавать на сортировку”, — рассказывает волонтер. ”Но, на мой взгляд, была некоторая неорганизованность в сборе и выдаче вещей. Ведь это нам, здесь живущим, просто взять и поехать по какому-то определенному адресу, чтобы забрать что-то. А для людей, которые приехали из сел и деревень? Таллинн для них — большой город. Они просто не доедут. Тем более на стрессе”.

”Я решила помогать адресно: приехала в отель, где их разместили, собрала список нужных вещей, потом все привезла. Рейсы были по несколько раз в день”, — вспоминает волонтер. ”Мне хочется именно собрать и отдать по индивидуальным запросам”, — делится Анастасия. ”Некоторые нуждающиеся приезжают ко мне прямо домой, примеряют, если есть выбор. Мы разговариваем, я угощаю кофе, чаем, деткам даю конфеты. Так они чувствуют себя более спокойно, особенно после того, что пришлось пережить”.

Помогать волонтер решила сразу, как только появилось сообщение о том, что Эстония принимает беженцев. Сначала Анастасия собрала все, что нашла у себя дома: вещи детей, игрушки, свои вещи. ”Даже новые тапочки у мужа отобрала: им нужнее”.

”Вещи очень сильно заполонили квартиру. Хорошо, у нас большая. Мы, кстати, вспомнили, что в ней есть еще и сауна, которой мы не пользовались. Так вот даже в сауне было огромное количество вещей, и туда невозможно было зайти. С налобным фонариком в поиске нужных коробок я там застряла! Как шахтер. Мужу пришлось тянуть”, — смеется Анастасия.

Гостиная Анастасии сейчас превратилась в большой склад: именно здесь собираются и сортируются вещи. Сюда же, в квартиру, приходят и нуждающиеся украинцы.

Есть благодарные, а есть те, кто считает, что им все должны

Анастасия с нежностью показывает вазу с цветами: их ей привезла девушка, которая отдавала вещи на благотворительность.

”Так сильно меня благодарила за то, что я делаю и помогаю”, — делится Настя и вспоминает, что еще недавно к ней приехали с коробкой конфет. ”Я надеюсь, она не сильно потратилась. Мне было так неудобно, хотелось, чтобы дети этой женщины съели конфеты. Но, с другой стороны, очень приятно!”.

Наш разговор переходит в более серьезное русло. Анастасия отмечает, как важно быть на равным с тех, кому помогаешь.

”Но люди вообще разные: есть благодарные, а есть те, кто считает, что им все должны. Но такое в жизни случается, тем более в состоянии стресса”, — делится Анастасия.

”Бывает, ко мне приходят с претензиями: ”Не те вещи привезли. Почему такое старое? Почему вы не можете привезти? Почему нет белья? Почему нельзя сегодня, почему только завтра?”, — перечисляет волонтер.

”Здесь самое главное не впадать в агрессивную риторику и спокойно объяснить, что я волонтёр, такой же человек, как и вы, у меня своя семья, своя работа. Я искренне пытаюсь вам помочь, но, к сожалению, сегодня вечером я не могу, могу завтра утром”. Как правило, не всегда извиняются, но соглашаются. Потому что если человеку показать, что ты готов сорваться в любой момент и побежать на помощь, то дальше пойдет ”а мне постирать бы вещи”, хотя у них есть прачечная. Или купить новые ботинки. Совсем старье я тоже не отвожу, потому что тоже их понимаю — это может быть несколько оскорбительно. Но, с другой стороны, тоже нужно понять: им пытаются помочь, как могут”.

Анастасия считает, что многие беженцы находятся в сложном психологическом состоянии, поэтому могут агрессивно реагировать.