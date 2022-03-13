Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссу
"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", — сказал Подоляк.
Делегации проводят постоянные видеовстречи — накануне такой формат подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, а Подоляк говорил, что созданы рабочие подгруппы, пишет BBC.
По его словам, стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения, пишет "Коммерсант".
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