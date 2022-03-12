Талантливый 16-летний футболист погиб под обстрелом вместе с матерью

Киевский футбольный клуб "Атлет" сообщил в Facebook, что их 16-летний Дмитрий Едоченко и его мать Марина были убиты при обстреле российскими оккупационными силами.

Мать и ее сын погибли во время эвакуации в Броварском районе Киева. Как сообщает издание "Antikor.com.ua", в них попали пули, когда они убегали из дома.

"Словами не передать боль и печаль… Как дурной сон… Пусть земля тебе будет пухом… Это никогда нельзя простить… Это невозможно забыть…", — написано на странице футбольного клуба в Facebook, где играл юноша.

