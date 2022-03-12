ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (17-й ДЕНЬ) | Киев ожидает атаки, в осажденных городах усугубляется гуманитарный кризис
На дипломатическом фронте прогресс был незначительным, хотя на горизонте показался Израиль, который Украина хотела бы видеть посредником в переговорах о прекращении огня.
Конвои с иностранным оружием в Украине станут целями для ВС России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием, поставляемым в Украину, станут законными целями для ВС РФ, сообщает РИА-Новости.
"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели", — сказал Рябков в эфире "Первого канала".
"Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы", — добавил он.
С начала войны в Украине ее жертвами стали 79 детей
Еще почти сто детей получили ранения, сообщает украинская ювенальная служба.
В стране, по данным властей, разрушены более 280 школ, из них девять уничтожены полностью.
Зеленский впервые назвал количество погибших в войне украинских солдат
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время войны погибли около 1300 украинских военных, передает Медуза.
Власти Украины регулярно называют свою оценку потерь среди российских военных (в последних сообщениях идет речь о более 12 тысячах погибших), но с начала войны не сообщали о собственных потерях.
Россия в начале марта оценивала число собственных погибших в 498 человек, а украинских — в 2,8 тысячи.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Шольц и Макрон опять позвонили Путину
Главы двух крупнейших стран ЕС, Франции и Германии снова поговорили по телефону с российским руководителем Владимиром Путиным и попросили его остановить обстрелы и убийство украинцев, сообщает BBC.
Разговор на троих продолжался около часа, рассказал представитель немецкого канцлера Олафа Шольца. Перед этим оба поговорили с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Кремль, со своей стороны, сообщил, что Путин поделился с Макроном и Шольцем своим видением "реального положения дел" в Украине.
Согласно информации, которой располагает Путин, украинские войска издеваются над мирными жителями, чинят внесудебные расправы и в целом допускают "грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права" на войне, которую Путин запретил называть войной. Его министр иностранных дел Сергей Лавров на днях сказал, что "мы на Украину не нападали, и на другие страны нападать не планируем".
Российских пленных очень много
Правительство Украины учредило координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня правительство создало координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", — заявил он, передает ВВС.
По словам Зеленского, с российскими военными, сдавшимися в плен, обращаются в соответствии с международными конвенциями.
По данным Киева, по состоянию на 16-й день войны в украинском плену находились около 700 россиян.
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