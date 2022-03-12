ВИДЕО | Зеленский: оккупанты должны видеть, что они — чужие и никогда не будут приняты
Дня не проходит без видеообращений президента Украины Владимира Зеленского к народу. В субботу он призвал не снижать накал борьбы и продолжать сопротивление — как на фронте, так и на оккупированной российскими войсками территории, пишет BBC.
"С самого утра в украинском — навсегда украинском — Мелитополе собрались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади, — сказал слегка охрипший Зеленский. — Оккупанты должны видеть, что они — чужие на нашей земле, на всей нашей украинской земле, и никогда не будут приняты".
"Услышьте их, пожалуйста, в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи, сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по-честному, чтобы было по справедливости?"
Зеленский сказал, что правительство предложило парламенту отменить НДС и акцизы на горючее, чтобы бензина и дизеля хватило армии, населению и на посевную осталось.
"Это — отечественная война. Это — народная война. Это наша война. Война за нашу независимость, — сказал Зеленский. — И не просто государства, а всего украинского, что было, есть и будет на свете".
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