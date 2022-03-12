Правда ли, что украинцы сфальсифицировали репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет)

Вскоре в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского появилось видео, снятое внутри здания (вероятно, тем же сотрудником полиции либо спасательной службы, который сделал второе видео, упомянутое выше). На записи слышны переговоры по рации — о том, кто чем занят сейчас и кто что должен делать дальше, видны разрушенные помещения, битое стекло, отлетевшая штукатурка, кровати, матрасы, столы. Медицинское оборудование в кадр почти не попало, пострадавшие люди тоже. За кадром слышен голос снимавшего: ”Авиация сработала по роддому. Вот вам и россияне”.

Днём 9 марта 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что российская авиация ”целенаправленно разбомбила детскую больницу в Мариуполе”. Сообщение сопровождалось несколькими видео, на которых видны разрушенные здания и уничтоженные автомобили (один из них продолжает гореть). Также в роликах появляются люди, в основном на заднем плане. Закадровый голос на одном из видео говорит, что перед зрителями ”3-я больница Мариуполя, роддом”. Автор другого видео произносит: ”Артобстрел… роддом”. В этом ролике сначала несут кого-то на носилках, затем навстречу автору двое мужчин ведут беременную женщину. На заднем плане — два десятка человек, выходящих из трехэтажного здания.

Например, фрагмент эфира телеканала ”Россия-24” был опубликован на сайте ”Вести.ру” под заголовком ”Украинскую модель заподозрили в съёмке фейка про роддом в Мариуполе”. ”Пользователи соцсетей заподозрили украинского бьюти-блогера Марианну Подгурскую в участии в съёмках постановочных фотографий на фоне якобы разрушенного роддома в Мариуполе”, — сообщается в материале. ”Российская газета” разместила на своём сайте заметку под названием ”Очередной фейк Запада: снятая в мариупольском роддоме женщина оказалась фотомоделью в гриме”. ”Комсомольская правда” рассказала своим читателям об ”очередном фейке от украинской пропаганды: на всех фотографиях из разрушенного роддома одна и та же девушка в разных одеждах, а все снимки сделал один и тот же фотограф”. Позднее подобное описание случившегося поддержали и российские ведомства: официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ”якобы имевший место авиаудар — полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории”.

Эти утверждения выглядят солидно, но на самом деле ничем не подкреплены. В репортаже на провластном российском сайте Lenta.ru, на который ссылается ”Сигнал”, есть такой фрагмент: ”Игорь рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме. Он не знает, были это бойцы ВСУ (Вооружённых сил Украины. — Прим. ред.) или националистического батальона "Азов" (запрещён в РФ). Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как они объяснили медикам, подготовить к обороне "крепость Мариуполь"”.

”Девушка действительно беременна, но никак не могла лежать в роддоме, давно занятом неонацистами из "Азова". <…> 8 марта выходило интервью с одной из сотрудниц роддома. Она сообщила, что "Азов" выгнал весь персонал и пациенток оттуда и занял здание. 5 марта было зафиксировано, что с территории этого же роддома боевики "Азова" ведут обстрел”

Здесь всё соответствует действительности. Героиню съёмок зовут Марианна Подгурская (в замужестве Вышегирская), она ведёт страницу в Instagram, и на момент съёмки она действительно была беременна. Впоследствии провластные российские СМИ намеренно обращали внимание на род занятий Подгурской (бьюти-блогер), намекая, очевидно, на то, что она привыкла участвовать в съёмках. Однако сам этот факт не может служить доказательством фальсификации: беременной может быть женщина любой профессии, женщина любой профессии может оказаться в роддоме, если она беременна.

Вечером того же дня сначала снова в Telegram, а потом и в крупных западных СМИ появилась серия фотографий, сделанных на месте событий известным украинским фоторепортёром Евгением Малолеткой для Associated Press (AP, одно из самых крупных и уважаемых информационных агентств в мире). Снимки Малолетки утром 10 марта проанализировал анонимный Telegram-канал ”Сигнал” (сейчас у него больше 493 000 подписчиков, он поддерживает российскую спецоперацию). Именно после этого опровержение украинского фейка было распространено по инфраструктуре провластных блогов и Telegram-каналов.

Мы не знаем, кто этот Игорь и говорит ли он правду, но допустим, что да. Однако даже в этом случае нельзя понять, о каком конкретно роддоме идёт речь — в Мариуполе их несколько.

Второй источник ”Сигнала” — заметка государственного информагентства РИА ”Новости”, в которой приводятся слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова: ”По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах”. Но и Конашенков не назвал номера роддомов, откуда якобы ведётся огонь. А значит, даже если верить российской пропаганде по поводу того, что ”Азов” занял какие-то роддома Мариуполя, из этого не следует, что это именно тот роддом, где сняли Марианну Подгурскую.

Конкретный номер якобы захваченного роддома ещё 7 марта (за два дня до обстрела, о котором идёт речь в этом материале) во время выступления в ООН называл представитель России в этой организации Василий Небензя. Со ссылкой на местных жителей он сказал: ”Выгнав весь персонал роддома №1 города Мариуполь, ВСУ оборудовали в нём огневую позицию”. Через несколько дней, объясняя случившееся в Мариуполе, министр иностранных дел России Сергей Лавров (ссылаясь на Небензю) сказал, что ”этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами”.

Однако роддом №1 и родильное отделение больницы №3 — это разные учреждения, находящиеся в разных районах Мариуполя. При этом по фотографиям и видео, на которые попали соседние дома, можно точно установить, что атаке подверглась именно Городская больница №3. И даже если рассказ про ”Азов”, якобы занявший роддом №1, достоверен, это само по себе никак не могло повлиять на работу профильных учреждений города. Ведь многие жители остались в Мариуполе, несмотря на осаду, а запретить женщинам рожать в срок никто не может даже в условиях войны.

”Одна и та же модель сыграла в трёх эпизодах”.