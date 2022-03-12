Война в Украине может привести к голоду до 100 млн человек

При наиболее неблагоприятном сценарии война в Украине может повлечь за собой голод до 100 млн человек, считает немецкий эксперт в области аграрной экономики, профессор университета в Бонне Матин Каим (Matin Qaim). В России и Украине выращиваются около трети всей продаваемой на мировом рынке пшеницы, пятая часть кукурузы и три четверти подсолнечного масла, заявил Каим в интервью, опубликованном в онлайн-версии газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 12 марта.

Обе находящиеся в состоянии военного конфликта страны экспортируют большие объемы продовольствия в Северную Африку и в страны Ближнего и Среднего Востока, в частности Египет, Ливию и Ливан, подчеркнул эксперт. Кроме того, от российского вторжения в Украину и его экономических последствий могут пострадать "еще более бедные страны, где уже сейчас голодает большое число людей", заявил профессор из Бонна, указав, в частности, на Сомали, Чад, Мадагаскар и Бангладеш.

Проблемой будет также подорожание удобрений





По словам Матина Каима, значительный рост цен на пшеницу будет ощущаться и в Германии, хотя для большинства ее жителей цены на продовольствие останутся на доступном уровне. "При этом во многих регионах Африки и Южной Азии почти все доходы тратятся на продукты", — добавил он.

Кроме того, в настоящее время растут цены на удобрения, поскольку Россия является их важным поставщиком. "Это серьезная проблема, особенно для беднейших стран Африки. В отличие от Европы, у большинства фермеров нет возможности тратить деньги на дорожающие удобрения, хотя это имело бы смысл при высоких ценах на зерно", — отметил немецкий эксперт. По его оценке, отказ от удобрений может сократить урожаи на 20-30 процентов.

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