Историк: Путин уже одержал одну победу — восстановил Советский Союз в России за две недели

Если бы Путин напал на Украину с такой же силой в 2014-2015 году, у него, наверное, получилось бы захватить Киев. Как вы думаете, почему он не решился это сделать тогда, но решился через восемь лет?

В 2014 году установка у Путина и России была другой: сперва был захвачен Крым, а затем Россия вошла в восточную Украину. Все это делалось на фоне революции в Украине и бегства Януковича. В этом смысле военная кампания 2014 года не была Путиным подготовлена заблаговременно. Решение вторгнуться было спонтанным и вынужденным: революция в Украине потребовала от Путина вмешаться, вернуть к власти Януковича и оставить Украину в российской сфере влияния, предотвратив ее вступление в ЕС и НАТО.

К сожалению для всех нас, в первую очередь для украинцев, Крым был сдан практически без боя. На это были объективные причины: там уже находился Черноморский флот, российские войска. Кроме того, в Крыму уже было сформировано пророссийское местное правительство. В то же время вторжение в восточную Украину проводилось под лозунгом ”референдумов” и отделения территорий, населенных в большинстве своем этническими русскими.

Но операция ”Новороссия” провалилась. Выяснилось, что сепаратистское движение на востоке слишком слабо, что продвинуться за пределы Донбасса российская армия не может без начала большой войны, к которой Путин тогда не был готов. Доклады спецслужб, положенные на стол президента России, говорили о том, что украинское население встретит российскую армию как освободителей. А украинцы оказали сопротивление. Поэтому в 2022 году Путин вернулся к реализации проекта по захвату Украины как к чисто военной операции, без пропагандистского прикрытия о желании этнических русских влиться в Россию.