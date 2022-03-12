Полиция разыскивает 55-летнего Кайдо, пропавшего в Ляэне-Вирумаа

По данным полиции, Кайдо покинул кундаский дом призрения в пятницу, 11 марта, около 14 часов и до сих пор не вернулся. Уходя, мужчина не взял с собой мобильный телефон, деньги и документы. У Кайдо проблемы с психическим здоровьем, он может попытаться отправиться в сторону Таллинна автостопом.

Сотрудники полиции проверили территорию вокруг дома призрения, ближайшие к нему улицы и дороги, но пока не смогли найти Кайдо. Описание мужчины было передано полицейским патрулям.

Рост Кайдо около 180 см, телосложение крепкое. На нем темно-синяя куртка с белыми пятнами и шапка с красным помпоном.

Полиция просит всех, кто видел Кайдо или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112.