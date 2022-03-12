Как Киев решает проблему снабжения продуктами во время войны

Территориальные группы жителей Киева в соцсетях переполнены вопросами и советами об адресах работающих стоматологических и ветеринарных клиниках, способах передвижения общественным транспортом, маршруты которого изменились, а также сообщениями о других переменах, случившихся после вторжения России в Украину.

Но чаще всего киевляне озабочены ассортиментом и графиками работы продуктовых и зоомагазинов. По сравнению с первыми днями обстрела Киева ситуация с поставками продовольствия явно изменилась к лучшему, но в некоторых районах люди все еще жалуются на дефицит тех или иных товаров первой необходимости.

Пестрая картина



Пустых полок в продовольственных магазинах столицы Украины и очередей в них не было со времен последних лет существования СССР. Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения в последние дни февраля смел в супермаркетах весь имевшийся ассортимент. Но после двух недель военного положения местным властям удалось восстановить логистику снабжения продовольствием и в основном потребности населения.

Особое внимание власти Киева уделяют деятельности гуманитарных штабов, которые распределяют бесплатные продуктовые наборы для инвалидов, одиноких пожилых людей, паллиативных больных, лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, и других социально незащищенных категорий.

Поскольку большинство частных магазинчиков так и не открылись, из разных районов Киева сообщают о различной ситуации в местных супермаркетах. Так, в "Сільпо" на Радужном массиве 11 марта завезли суперпастеризованное молоко, горох, гречку, булгур, рис, а также табачные изделия. А в "Varus" на Подоле — куриные окорочка, мороженое мясо, вареные колбасы, бананы и мандарины.

Практически повсеместно снова появился хлеб, открываются частные пекарни. Жители Троещины утверждают, что в последние дни могут купить все основные виды продовольствия. А на столичном Печерске полки опять заполняются овощами и молочными продуктами, по которым местные жители уже соскучились за последние дни.