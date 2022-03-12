ФОТО | В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью 530 млн евро. Его бизнес связан и с Эстонией

Речь идет о трехмачтовой яхте ”А” длиной 143 метра и стоимостью около 530 миллионов евро. На момент ареста судно находилось на стоянке в порту Триеста.

Яхта ”A” считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем в мире, пишет РИА Новости. Ее водоизмещение составляет почти 13 тысяч тонн. Яхта была спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущена на воду в 2008 году.

Андрей Мельниченко занял восьмое место в списке Forbes самых богатых бизнесменов России за 2021 год. По оценкам сервиса журнала, рассчитывающего состояние миллиардеров в реальном времени, активы Мельниченко и его семьи достигают 11,6 миллиарда долларов.

9 марта Евросоюз включил Мельниченко в санкционный список на фоне российского вторжения в Украину. После этого бизнесмен вышел из советов директоров ”Еврохима” и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Насколько известно, "Еврохим" имеет производственные, логистические и дистрибьюторские объекты в России, Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, Германии, Казахстане и США.

Как сообщают Деловые ведомости, дочерняя компания "Еврохим” несколько лет назад обновила в порту Силламяэ терминал, способный переваливать миллион тонн аммиака в год. Дочерняя компания ”Еврохим” основала предприятие в Эстонии немногим более 15 лет назад.

Ранее на фоне санкций сообщалось об арестах яхт главы ”Роснефти” Игоря Сечина и Алишера Усманова во Франции и Германии.