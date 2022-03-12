Калле Лаанет о сбитом российском беспилотнике в Загребе: классическая путинская тактика устрашения

Министр обороны Калле Лаанет говорит, что это, по всей видимости, путинская тактика устрашения. "[Путин — ред.], конечно, скажет, что он был отправлен из Украины, но по всем признакам и технологиям видно, что это российский беспилотник", — сказал Лаанет.

Лаанет добавил, что это провокация со стороны России и "сигнал о том, что возможно все".

По словам президента Хорватии Зорана Милановича, очевидно, что беспилотник прилетел с территории Украины. Правительство Хорватии в своем заявлении отметило, что "беспилотный военный самолет" вошел в воздушное пространство Хорватии со стороны Венгрии на скорости 700 км/ч и высоте 1300 метров.

"По имеющейся у меня информации, этот летающий объект имел российское происхождение, но мы не уверены, принадлежал ли он российской или украинской армии", — сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он добавил, что дрон пролетел над Венгрией и, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, над Румынией.

Правительство Хорватии заявило, что для выяснения обстоятельств инцидента будет начато официальное уголовное расследование, о котором известят НАТО. Большой беспилотник пролетел расстояние не менее 560 км, оставшись незамеченным ПВО Хорватии, Венгрии и Румынии.

Военные эксперты интернет-журнала War Zone считают, что это, скорее всего, был самолет-разведчик советского времени Ту-141 "Стриж".

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