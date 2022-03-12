"Если падет Харьков, падет вся Украина". Репортаж с линии фронта

В машине висят освежители воздуха "Мексиканский день мертвых". Ухмыляющиеся черепа свисают со всех углов, покачиваясь в такт движению по разбитой грунтовой дороге. На полу валяются реактивные гранатометы.

Мы передвигаемся вдоль линии фронта с позиции на позицию. Внутри его бронетранспортера с потолка свисает фуражка российской армии — их первый трофей. "Отстреливаемся противотанковыми управляемыми ракетами, а также обычным стрелковым оружием, — продолжает он. — Они покидают танки, разбегаются, народу всегда много".

Он описывает происходящее на линии фронта: "Диверсионные группы прощупывают наши позиции, идут прямые танковые бои. Сначала стреляют из минометов, а потом танки обстреливают наши позиции".

Мы встретились только сегодня днем, но я уже знаю, что буквально на прошлой неделе его отец Олег погиб, защищая город, а лейтенант Громадский — представитель седьмого поколения военных в его семье. Он планирует восьмое — в свободной Украине.

В застывшем пейзаже на северо-восточной окраине города, вытянув руки, стоит 21-летний лейтенант Евгений Громадский. Рядом вырыты траншеи. Российская артиллерия ведет обстрел со своих позиций за 900 метров через заснеженное поле. Украинцы отвечают. Лейтенант Громадский ведет учет залпов, вскидывая то правую, то левую руку.

В Харькове, втором по величине городе Украины, время эластично. Город расположен недалеко от границы с Россией, артиллерия и авиация бомбят его каждую ночь. Прошедшие две недели показались вечностью, но мирное время вспоминается, как будто это было вчера.

Первая жертва войны — время. Спросите молодого солдата на фронте, когда произошло нападение, или пожилую женщину на больничной койке, когда ее дом был обстрелян, и они посмотрят на вас растерянно.

С переднего сиденья лейтенант Громадский рассказывает: "Иногда используют такую тактику — сначала поднимают белый флаг над своей техникой, потом подходят ближе к нашим позициям. Когда мы подходим и как бы берем их в плен, они открывают огонь по нашим войскам".

В понедельник (а может, днем раньше — Громадский уже точно не помнит) их позицию атаковали два российских танка и бронемашина. "Не волнуйтесь, мы хорошо защищены", — говорит он, указывая на кучу управляемых противотанковых ракет "Джавелин" американского производства. На корпусах написано "Lockheed Martin, Техас". Рядом лежат британские легкие противотанковые ракеты нового поколения (NLAW). "Уничтожает даже самые современные танки", — обещает на своем сайте фирма-производитель Saab.

Ужасно холодно. У ног лейтенанта Громадского резвятся два щенка. Он обут в пару белых кроссовок Puma. "Здесь приходится быть резвым", — говорит он.

В этой войне украинцы импровизируют. Правительство немало критиковали за недостаточную подготовку, и теперь людей в спешке доставляют на фронт. Регулярная армия объединяется с силами гражданской обороны. Я наблюдаю, как на сборный пункт на восточной окраине города прибывают автобусы с сотнями уже экипированных солдат. "Где мой бронежилет?" — спрашивает один. "На фронте получишь", — кричит офицер, и через несколько мгновений они исчезают.

Некоторые из них будут служить в подразделении лейтенанта Громадского и будут работать вместе с медиком по прозвищу "Жнец". "Про смерть с косой слышал?" — спрашивает он. Он также командует линией обороны на окраине деревни, где многие дома уже разрушены или повреждены в результате российских обстрелов.

"Как русские воюют?" — спрашиваю я его. "Они дерутся, как глупые животные, — говорит Жнец. — Они воюют как в 1941 году — не маневрируют, просто наступают по фронту и все. У них много людей, много танков, много машин, а мы воюем за свою землю, мы защищаем наши семьи. Неважно, как они воюют, потому что мы сражаемся, как львы, и они не победят".