"Всех берут, а нас не берут". Как сортируют беженцев на польской границе

"У моего сына опустились руки… всех берут, а мы сидим тут третий день и не знаем, что делать. Меня бы взяли, а его не хотят. Он уже говорит — мама, мы никому не нужны, — рассказывает мне Шафо. — Я бы осталась тут (в ЕС), если бы нас взяли".

Шафо — гражданка Таджикистана, последние 20 лет она прожила в Украине. Говорит, в этой стране у нее осталось всё — дом, работа, друзья. Уже три дня она живет в центре временного размещения недалеко от польского города Корчова вместе с тысячами других бывших экономических мигрантов, а теперь — беженцев из Украины.

Абдушакур — тоже гражданин Таджикистана, он тоже прожил в Украине 20 лет. Говорит, очень благодарен полякам за прием — беженцев бесплатно привезли с границы, всех кормят, дают ночлег, раздают бесплатные сим-карты.

Но речь идет о временном размещении: люди живут на раскладушках в торговом центре, где нет ни личного пространства, ни нормальной гигиены. Все, что они могут — есть и спать.

Абушакур рассказывает, что украинцы в этом центре не задерживаются: "У большинства украинцев есть много знакомых в Европе, они выезжают быстро. Плюс приезжают представители (украинской диаспоры). Вот сегодня были из Германии, собрали украинцев. Им сказали, что все для жизни есть, дадим крышу. Детей — в школу. Их забирают автобусами. А есть те, кто не знает, что делать. Это в основном не украинцы".

Координаторы центра рассказали Би-би-си, что из более чем четырех тысяч человек здесь граждан Украины около 400. Остальные — выходцы из постсоветских стран, Вьетнама и Ближнего Востока. В основном это экономические мигранты, в одночасье превратившиеся в беженцев, спасающихся от войны.

А вдруг нелегал?





В отличие от международных студентов, у экономических мигрантов нет родителей на родине, которые могут принять их в любой момент. Вся жизнь экономических мигрантов осталась в Украине. Но если украинцев размещают у себя поляки и немцы, то граждане третьих стран вызывают у них подозрения.