Зеленский: российских пленных очень много

"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня правительство создало координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", — заявил он, передает ВВС.

По словам Зеленского, с российскими военными, сдавшимися в плен, обращаются в соответствии с международными конвенциями.

По данным Киева, по состоянию на 16-й день войны в украинском плену находились около 700 россиян.

В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации о количестве пленных.