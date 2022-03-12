Зеленский: российских пленных очень много
"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня правительство создало координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", — заявил он, передает ВВС.
По словам Зеленского, с российскими военными, сдавшимися в плен, обращаются в соответствии с международными конвенциями.
По данным Киева, по состоянию на 16-й день войны в украинском плену находились около 700 россиян.
В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации о количестве пленных.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.