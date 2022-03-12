ФОТО | Бьюти-блогер из Украины, спасшаяся после бомбежки роддома в Мариуполе, родила девочку

В объектив фотографа Associated Press Вышегирская, лежащая на больничной койке рядом с новорожденной Вероникой, попала в том же пятнистом наряде, который в среду прославил ее на весь мир, когда она, вся в крови, выбиралась из больницы, пострадавшей от авиаудара российских войск. Муж Марианны, Юрий, пришедший познакомиться с новорожденной дочкой, тоже попал на фотографии.

Этой новостью в твиттере поделилась с миром украинская журналистка Ольга Токарюк, которая поддерживает связь с родственниками Марианны.

"Вчера в десять часов вечера Марианна родила дочку. Все хорошо, но в Мариуполе очень холодно, и обстрелы не прекращаются", - сообщила журналистка.

Вдобавок к ужасам войны, после бомбежки российскими ВВС Вишегирская стала жертвой информационной атаки со стороны россиян: хотя ее подписчики сразу узнали окровавленную блогершу по фотографиям и она уже несколько месяцев выкладывала информацию о своей беременности на своей странице в инстаграме, посольство России в Лондоне написало в твиттере, что она лишь притворяется раненой беременной женщиной, что роддом больше не работает, а вместо этого там прячутся украинские солдаты-нацисты.

Твиттер удалил сообщение посольства из-за наличия в нем ложной информации.

По сообщению украинской стороны, в результате обстрела родильного дома и детской больницы в Мариуполе погибли три человека, еще 17 получили ранения.

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