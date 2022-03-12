ВИДЕО | Глава полиции: надо быть готовым к гибридной атаке со стороны России

По словам главы эстонской полиции, по состоянию на 11 марта в Эстонию прибыло 14 000 беженцев, из которых свыше 4 000 — дети. Около 3500 беженцев двинулись в направлении Финляндии.

"К этой ситуации Эстония не была готова. Очевидно, что ни одна страна не была готова", — сказал Вахер.

То, что будет происходить дальше, и насколько вырастет число беженцев, по словам Вахера, покажет время. "Мы работаем, исходя из ситуации на данный день", — отметил он.

"Различные исследования показывают, что число беженцев из Украины может возрасти до 7 миллинов", — добавил он.

Вахер сказал, что в связи с ростом ходатайств от беженцев о защите, департамент берет на работу новых сотрудников, чтобы начать предлагать услуги на местах — в тех самоуправлениях, где принимают беженцев. Будет организована система "одного окна", чтобы человек получил всевозможную необходимую помощь, обратившись в одно место.

Также важным направлением для работы Департамента полиции и погранохраны Вахер назвал отслеживание ситуации на восточной границе — нужно быть готовым к гибридной атаке со стороны Российской Федерации, как это было со стороны Беларуси против Латвии, Литвы и Польши.

Подробнее о введении в Эстонии плана чрезвычайной ситуации читайте здесь.