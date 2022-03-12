"Как блокада Ленинграда". Как люди выживают в осажденных украинских городах

Гуманитарная катастрофа уже наступила в Мариуполе и в деревнях к северу и западу от Киева.

Украинская служба Би-би-си рассказывает, как выживают местные жители.

Мариуполь: снег вместо воды и приготовление пищи на кострах

Анна Токмакчи выискивает свой дом на каждой фотографии и каждом видео, поступающем из Мариуполя. Ее мама находится в осажденном городе, и вот уже пять дней с ней нет связи.

Мариуполь обстреливали так интенсивно, что город превратился в сплошные руины.

Он находится в блокаде больше недели. Там нет света, воды, еды и ограничена связь с внешним миром.

Железнодорожные пути повреждены, покинуть город стало очень трудно. Было предпринято несколько попыток эвакуировать людей, но гуманитарные коридоры обстреливались.





"Я увидела свой дом на одном из видео, и он пока стоит. Я надеюсь, что и мама моя жива. Представляю, как это страшно, когда над головой свистят снаряды", — написала Анна Токмакчи в "Фейсбуке".

Она состоит во всех мариупольских группах в соцсетях и просит людей на месте сходить по ее домашнему адресу. Она пока не получила никаких известий, но до нее сумела дозвониться подруга из Мариуполя.

"Связь была ужасной, все время прерывалась, я с трудом ее слышала. Они держатся, готовят на улицах на кострах и ищут воду", — говорит Анна.



На кадрах из Мариуполя люди стоят в длинных очередях за водой и плотно сидят у костров во дворах. Еда готовится сразу на весь подъезд или дом.

В городе идет снег, и ему очень рады — снег можно топить.

Оксана из Мариуполя смогла дозвониться своей дочери Татьяне.

"Нас беспрерывно бомбят. У нас нет света и газа, и в первую очередь мы пытаемся помогать детям и старикам. Мы делимся всем — от воды до кукурузных хлопьев", — рассказывает женщина.

Она возмущена тем, что в городе никто не противостоит мародерам, и нет никакой организованной помощи. За день до ее звонка в городе обстреляли представительство Красного Креста.