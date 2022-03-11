ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (16-й день) | Беларусь вступает в войну?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в войне наступает стратегический перелом, а это означает, что Украина начнет отвоевывать земли у российских оккупантов.

Но пока, кажется, это слабо соответствует действительности. Скорее, Россия на многих участках постепенно продвигается вперед, хотя по-прежнему несет большие потери. Причем потери идут не только в числе солдат и офицеров, но и в генералитете. Сегодня Минобороны Украины заявило о ликвидации командира 29-й армии РФ генерал-майора Колесникова. Это уже третий генерал, погибший в Украине.

Перейдут ли белорусские войска границу?



Беларусь в первые две недели войны служила российским войскам площадкой для запуска крылатых ракет и плацдарм, с которого российская армия перешла границу. Прямого военного вмешательства пока удалось избежать, по данным разведки, лишь потому, что белорусские военные отказываются идти на фронт.

Сегодня на ковер в Москву был вызван Александр Лукашенко. Он получил новые указания от своего босса Владимира Путина, после чего заявил, что украинцы сами планировали вторжение в Беларусь, чтобы устроить там "бойню".

Вскоре после встречи Силы обороны Украины заявили, что ожидается провокация, когда российские самолеты атакуют приграничный белорусский населенный пункт у границы с Украиной. Предположительно, эта операция была направлена ​​на то, чтобы втянуть Беларусь в войну. Однако, на данный момент, такой атаки еще не случилось.

По данным Украины, сегодня вечером Беларусь должна вступить в войну по приказу Путина. Целью белорусской армии является завоевание города Ровно, который находится на дороге, соединяющей Киев и Львов, куда движутся большие потоки беженцев, а также происходит снабжение Украины оружием.

Ужасы войны продолжаются

