ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (16-й день) | Беларусь вступает в войну?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в войне наступает стратегический перелом, а это означает, что Украина начнет отвоевывать земли у российских оккупантов.
Но пока, кажется, это слабо соответствует действительности. Скорее, Россия на многих участках постепенно продвигается вперед, хотя по-прежнему несет большие потери. Причем потери идут не только в числе солдат и офицеров, но и в генералитете. Сегодня Минобороны Украины заявило о ликвидации командира 29-й армии РФ генерал-майора Колесникова. Это уже третий генерал, погибший в Украине.
Перейдут ли белорусские войска границу?
Беларусь в первые две недели войны служила российским войскам площадкой для запуска крылатых ракет и плацдарм, с которого российская армия перешла границу. Прямого военного вмешательства пока удалось избежать, по данным разведки, лишь потому, что белорусские военные отказываются идти на фронт.
Сегодня на ковер в Москву был вызван Александр Лукашенко. Он получил новые указания от своего босса Владимира Путина, после чего заявил, что украинцы сами планировали вторжение в Беларусь, чтобы устроить там "бойню".
Вскоре после встречи Силы обороны Украины заявили, что ожидается провокация, когда российские самолеты атакуют приграничный белорусский населенный пункт у границы с Украиной. Предположительно, эта операция была направлена на то, чтобы втянуть Беларусь в войну. Однако, на данный момент, такой атаки еще не случилось.
По данным Украины, сегодня вечером Беларусь должна вступить в войну по приказу Путина. Целью белорусской армии является завоевание города Ровно, который находится на дороге, соединяющей Киев и Львов, куда движутся большие потоки беженцев, а также происходит снабжение Украины оружием.
Ужасы войны продолжаются
Российские войска стараются продвигаться понемногу, избегая крупных боевых столкновений, и продолжают тактику выжженной земли, расстреливая и бомбя города, и грабя завоеванные области. Наиболее разрушительными являются бомбардировки Мариуполя, порта на Азовском море. Он до сих пор находится в руках украинцев, но положение в городе плачевно. Мэр объявил, что было убито около 1600 мирных жителей.
Городок Волноваха под Мариуполем был практически полностью уничтожен. В Изюме под Харьковом под обстрел попала психиатрическая больница с 330 пациентами, 50 из которых были неподвижны.
Так что претворение в жизнь военных преступлений продолжается, как и прежде. Украина подсчитала, что ее инфраструктура уже понесла ущерб в размере 120 миллиардов долларов (около 110 миллиардов евро) в результате войны.
Сегодня несколько городов центральной и западной Украины попали под огонь. Среди прочих бомбили жилой квартал в Днепре, аэропорты в Луцке и Ивано-Франковске в самой западной части страны.
Одним из главных предметов для обсуждения сегодня была предполагаемая готовность России применить химическое оружие. У западной разведки есть такие сведения, заявил вечером президент США Джо Байден, сказав, что Россия заплатит ”высокую цену” за применение химического оружия.
Тыловые операции российских войск
Россияне начали зачистку уже завоеванных городов от представителей местной и государственной власти, а также участников сопротивления. Их арестовывают и увозят в неизвестном направлении. Так команда президента Зеленского объявила об аресте мэра Мелитополя Ивана Федорова.
В Херсоне, первом российском портовом городе, попавшем в руки россиян, сегодня были арестованы 400 протестующих. Предпринимаются усилия, чтобы закрепить оккупацию и сломить местное сопротивление.
Информационная война идет очень активно
В последние дни развернулась активная информационная война. До сих пор украинская версия событий доминировала в западных СМИ, и Россия не предпринимала особых усилий, чтобы на нее повлиять, но вчера, кажется, и эта стратегия претерпела изменения.
Самым любопытным из новых российских заявлений стало вчерашнее выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В Турции он заявил о том, что Россия вообще не нападала на Украину.
В Харькове в результате обстрела российской ракетой было разрушено здание Физико-технического института. Российские медиа сразу же обвинили украинских "националистов", мол, те пытались скрыть следы своей "ядерной оружейной программы".
Россия везет помощь с Ближнего Востока и Африки
Путина явно беспокоят добровольцы из более чем 50 стран мира, приехавшие в Украину. В своем заявлении президент РФ назвал это вмешательством иностранных государств и в отместку приказал Совбезу ввести своих ”добровольцев”, то есть настоящих наемников из Сирии (министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал цифру 16 тысяч) и Центрально-Африканской республики, для боевых действий на Украине. Это места, где в последние годы воевали российские вооруженные силы (в Африке под прикрытием частной военной компании Вагнера, обслуживающей российские геополитические и экономические интересы).
Эксперты считают это шагом отчаяния: в условиях холодной украинской зимы и обширной территории Украины эти "добровольцы" воевать не обучены. ЧВК Вагнера также ведет вербовку наемников на территории РФ.