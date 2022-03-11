”Это будет Третья мировая война, которую надо предотвратить”. Байден заявил о готовности США защищать территорию стран НАТО от России

Объявляя о новых ограничениях в отношении России, Байден, выступая в Белом доме, заявил, что США собираются оказать дополнительную поддержку Украине и поддерживать союзников по НАТО.

”Мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе и послать безошибочный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью - единой и готовой к действию НАТО. Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это Третья мировая война, которую мы должны стремиться предотвратить. Но мы уже знаем, что Путин никогда не победит в войне против Украины”, - заявил американский лидер.

Еще одно похожее заявление Байден сделал, выступая перед представителями Демократической партии США в Филадельфии, пишет Bloomberg. Заявив о готовности защищать ”каждый дюйм”, Байден повторил, что США ответят в случае нападения со стороны России на страну НАТО. ”Конечно, если мы ответим, это будет Третья мировая война, но у нас есть святое обязательство”, - сказал Байден.

По словам Байдена, США мобилизуют более 12 тысяч американских военнослужащих вдоль российской границы для защиты стран НАТО - Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии ”и так далее”.

В ходе общения с демократами Джо Байден сказал, что установление бесполетной зоны над Украиной будет означать войну. ”Мы не будем вести Третью мировую войну в Украине”, - добавил он.

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