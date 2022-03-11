YouTube объявил о блокировке всех каналов российских государственных СМИ
Видеохостинг YouTube начинает блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством, по всему миру. Об этом говорится в заявлении YouTube, которое опубликовал журналист Washington Post Геррит Де Винк.
”Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием. Теперь к ним относится и вторжение России в Украину”, - заявили в компании.
В соответствии с этим YouTube решил заблокировать аккаунты государственных российских СМИ. ”Это решение вступает в силу немедленно”, - сказано в заявлении.
Какие YouTube-каналы уже заблокированы?
”Первый канал”, ”Россия 1”, ”Россия 24”, ”ТНТ”, ”НТВ”, ”Пятый”, ”RT”, ”Москва 24”, ”РБК”, ”РИА Новости”, ”Вечерний Ургант”.